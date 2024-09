छत्तीसगडच्या दंतेवाडा-बिजापूर सिमाभागामध्ये सुरक्षा दलाचे जवान आणि नक्षलवाद्यांमध्ये चकमक सुरू आहे. आतापर्यंत सुरक्षा दलाने 9 नक्षलवाद्यांना कंठस्नान घातले आहे. घटनास्थळावरून नक्षलवाद्यांच्या मृतदेहाजवळ एलएसआर, 303 आणि 12 बोरचे शस्त्र सापडली आहेत. ‘आज तक’ने याबाबत वृत्त दिले आहे.

Chhattisgarh | Exchange of fire underway between security forces and Naxals in the forest at Dantewada Bijapur border: Dantewada SP, Gaurav Rai

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) September 3, 2024