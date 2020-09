उंदीर मारला, ऑनलाईन गेममध्ये हरवलं; 11 वर्षांच्या मुलाने केली पाचवीतल्या मुलीची हत्या

मध्य प्रदेशातील इंदूरमध्ये 9 वर्षांच्या मुलीचा निर्घृणपणे खून करण्यात आला आहे. या मुलीची हत्या 11 वर्षांच्या मुलाने केल्याचे कळाल्याने लसुडिया परिसरात खळबळ उडाली आहे. मोबाईलवर खेळत असलेल्या ऑनलाईन गेममध्ये ही मुलगी या मुलाला सतत हरवत होती. याचा राग आल्याने आपण ही हत्या केल्याचे मुलाने सांगितले आहे. पोलिसांनी या मुलाला ताब्यात घेतले आहे.

आरोपी आणि हत्या करण्यात आलेली मुलगी हे एकमेकांचे शेजारी होते. हे दोघेजण बराच काळ ऑनलाईन गेम खेळत होते. निर्जन बेटावर अडकलेल्या व्यक्तींनी स्वत:चा जीव वाचावा यासाठी इतरांचा खून करणं आवश्यक असतो असं या गेममध्ये दाखवण्यात आलेलं आहे. लॉकडाऊन काळात या दोघांचे गेम खेळण्याचे प्रमाण वाढले होते. आपल्यापेक्षा वयाने छोटी असलेली मुलगी सातत्याने आपल्याला गेममध्ये हरवत असल्याचा मुलाला प्रचंड राग आला होता. यामुळेच आपण या मुलीची हत्या दगडाने डोकं ठेचून केल्याचे अल्पवयीन आरोपीने पोलिसांसमोर आपला गुन्हा कबूल करताना म्हटले आहे. मुलीची हत्या केल्यानंतर या अल्पवयीन आरोपीनं स्वत:ला बाथरूममध्ये बराच वेळ कोंडून घेतलं होतं.

अल्पवयीन आरोपीने सांगितलं की तो सोमवारी या मुलीला जवळच्याच एका निर्जन ठिकाणी घेऊन गेला होता. तिथे त्याने तिच्या डोक्यात दगडाने वार करायला सुरुवात केली. दगडाने ठेचल्याने या मुलीचा तिथेच मृत्यू झाला. मुलीला ठार मारल्यानंतर हा मुलगा घरी पळाला आणि त्याने स्वत:ला बाथरुममध्ये कोंडून घेतलं असं पोलीस उप महानिरीक्षक हरिनायारणचारी मिश्रा यांनी सांगितले. दुपार झाली तरी मुलगी घरी न आल्याने तिच्या घरच्यांनी तिचा शोध घ्यायला सुरुवात केली होती. एका प्रत्यक्षदर्शीने ही मुलगी मुलासोबत निर्मनुष्य जागेकडे जात असल्याचे सांगितले. ज्यामुळे तिच्या घरच्यांनी निर्मनुष्य जागेत तिचा शोध घ्यायला सुरुवात केली होती. तिथेच त्यांना तिचा मृतदेह सापडला होता.

An 11-year-old boy killed a 10-year-old girl in Lasudia area of Indore because she would repeatedly defeat him in an online game. The boy took the girl to a place near their houses &smashed her head with stones:Harinarayan Chari Mishra, Deputy IG of Indore, Madhya Pradesh (07.09) pic.twitter.com/IBx0S5EUaE

