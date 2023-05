The Kerala Story पाहून प्रियकर भडकला, धर्मांतरासाठी दबाव टाकत असल्याची प्रेयसीची तक्रार

द केरला स्टोरी पाहून आलेल्या प्रियकराने आपल्यावर धर्मांतरासाठी दवाब टाकायला सुरुवात केली. याला नकार दिल्याने त्याने मला मारहाण केली अशी तक्रार एका तरुणीने केली आहे. हा प्रकार मध्य प्रदेशातील इंदूरमध्ये घडला आहे. आरोपीचे नाव फैजान असून पीडित तरुणी ही मुस्लिम धर्मीय नाहीये.

फैजान आणि त्याची प्रेयसी गेल्या 7-8 महिन्यांपासून लिव्ह इन रिलेशनमध्ये राहात होते. या प्रेयसीने म्हटले आहे की फैजानने चित्रपट पाहिल्यानंतर माझ्यावर धर्मांतरासाठी दबाव टाकण्यास सुरुवात केली होती. चित्रपट पाहिल्यानंतर त्याने माझ्याशी भांडण केलं आणि आपल्याला मारहाण केली असं या तरुणीने म्हटलं आहे. सदर प्रकरणी तक्रार दाखल करून घेतली असल्याची माहिती खजराना पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक दिनेश वर्मा यांनी सांगितले आहे.

#WATCH | MP: A girl, who was in a live-in relationship with one Faizan, lodged a complaint that Faizan was pressurizing her to convert to Islam in order to marry him. Faizan also thrashed the girl when she refused. They were living in a live-in relationship for the last 7-8… pic.twitter.com/A8Cx1emfRz

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) May 23, 2023