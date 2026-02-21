​मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेत 10,000 कोटींचा महाघोटाळा! फडणवीस याची चौकशी करणार का? अंबादास दानवे यांचा सवाल

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

राज्यात दररोज नवेनवे घोटाळे उघड होत आहेत. तसेच भाजप सरकारचा भ्रष्टाचारी कारभार जनतेसमोर येत आहे. आता शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, अंबादास दानवे यांनी महाघोटाळा उघड करत ‘पारदर्शक कारभाराचे पुरस्कर्ते’ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस याची चौकशी करणार का? असा सवाल केला आहे.

अंबादास दानवे यांनी एक्सवर याबाबत पोस्ट केली आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, महाराष्ट्राची महालुट! ​मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेत १०,००० कोटींचा ‘महा-घोटाळा’ झाला आहे. NOPL Green, NACOF, IIPL आणि ONIX सारख्या कंपन्यांनी चक्क ‘बनावट बँक गॅरंटी’ देऊन कंत्राटं लाटली? ​महावितरणचे अधिकारी आणि कंपन्यांचे संचालक (दिव्येश सावलिया, पी. सुरेश बाबू इ.) यांच्या संगनमताने शेतकऱ्यांच्या नशिबी अंधार टाकण्याचा हा प्रयत्न आहे का? EOW कडे ५ गुन्हे दाखल होणे ही नामुष्की आहे. @CMOMaharashtra @Dev_Fadnavis सखोल चौकशी होऊन वसुली होणार का? अधिकाऱ्यांना शासन कोण करणार? अपारंपरिक ऊर्जा खात्याचा कारभार पाहणारे मंत्री यांच्या यातील सहभागाची चौकशी ‘पारदर्शक कारभाराचे पुरस्कर्ते’ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करणार का? असा सवाल दानवे यांनी केला आहे.

भाजप सरकारची भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघड होत असताना अंबादास दानवे यांनी महाराष्ट्राची महालूट सुरू असून या घोटाळ्याचा उल्लेख केला आहे. तसेच मुख्यमंत्री याची चौकशी करणार का? प्रकरणाची सखोल चौकशी होऊन वसुली होणार का? अधिकाऱ्यांना शासन कोण करणार? असे सवाल केले आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

परीक्षेआधीच व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवर बारावीचा पेपर फुटला; प्रकरणाची चौकशी सुरू

क्रिकेटपटू शिखर धवनची नवी इनिंग, मैत्रिण सोफीसोबत चढला बोहल्यावर

भाजप आमदाराला 5 लाखांची लाच घेताना रंगेहाथ पकडले; लोकायुक्तांची कारवाई

राहुल गांधी भारतीय जनता पक्षाच्या धमक्यांना घाबरणारे नेते नाहीत – हर्षवर्धन सपकाळ

T20 World Cup – सुपर 8 चा दंगा अन् पावसाचा पंगा! वरुणराजा गणित बिघडवणार? काय आहे ICC चा नियम

जातिवाचक छळाविरोधात पीआयचे थेट डीजीपींना पत्र, कुटुंबासह आयुष्य संपवण्याचा इशारा; 7 पोलीस अधिकाऱ्यांवर गंभीर आरोप

IND W Vs AUS W – 10 वर्षांची प्रतीक्षा संपुष्टात! हरमनप्रीतच्या टीमने ऑस्ट्रेलियाला त्यांच्याच घरात लोळवलं

हिंदुस्थान-ब्राझील व्यापार करारावर स्वाक्षरी; व्यापार 20 अब्ज डॉलर्सच्या पुढे नेण्याचे ध्येय

पंजाब आणि कश्मीरमध्ये स्फोटके सापडली; सुरक्षा यंत्रणा हाय अलर्टवर