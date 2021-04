देशात अभूतपूर्व युद्धजन्य परिस्थिती! कोरोनाविरोधात लढण्यासाठी संजय राऊत यांची संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवण्याची मागणी

कोरोनामुळे देशातील दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, छत्तीसगड, झारखंड, बिहार मध्ये भीषण स्थिती निर्माण झाली आहे. जवळपास सर्वच राज्यांमध्ये आरोग्य यंत्रणा अपूरी पडत असून एक विचित्र स्थिती निर्माण झाली आहे. कोरोना थैमान घालत असताना या स्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी किमान दोन दिवसीय विशेष संसदीय अधिवेशन बोलवण्याची मागणी शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांनी आज केली आहे.

It’s an unprecedented & almost a war like situation. Utmost confusion & tension everywhere!

No beds,no oxygen & no vaccination as well ! It’s nothing but TOTAL CHAOS !

A Spl session of the Parliament for atleast 2 days should be called to discuss the situation!

जय हिंद! pic.twitter.com/c5rWbhyTD0

— Sanjay Raut (@rautsanjay61) April 19, 2021