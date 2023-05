डिव्हायडरला आदळून रिक्षाने पेट घेतला, प्रवासी महिलेचा मृत्यू

रिक्षाने जात असलेल्या एका प्रवासी महिलेचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. ही घटना ठाण्यातील घोडबंदर रस्त्यावर घडली असून रिक्षाचालक हा गंभीर जखमी झाला आहे. रिक्षा डिव्हाडरला आदळल्याने अपघात झाला होता. डिव्हाडरला आदळल्यानंतर रिक्षाने पेट घेतला होता. या दुर्दैवी घटनेत एका महिलेचा मृत्यू झाला आहे. घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दल आणि पोलीस घटना स्थळी पोहोचले होते. या अपघातात रिक्षाचालक हा गंभीररित्या जखमी झाला असून त्याला ठाण्यातील रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं आहे.

Maharashtra | A woman died travelling in an auto died after it collided with the divider and caught fire, driver sustained major injuries. The incident took place on Ghodbunder Road in Thane. A Fire team and police immediately reached the spot and controlled the fire. The auto…

— ANI (@ANI) May 3, 2023