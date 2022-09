झारखंडमध्ये युवकावर पेट्रोल ओतून पेटवून दिलं, भांडण सोडवणं जीवावर बेतलं

झारखंड पुन्हा एकदा हादरलं आहे. 23 ऑगस्ट रोजी इथल्या दुमकामध्ये एका तरुणीला जाळून ठार मारण्यात आलं होतं. या घटनेनंतर गढवामधल्या बंसीधर नगरात एका तरुणाला जाळून ठार मारण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. दीपक सोनी असं या तरुणाचं नाव आहे. दीपकवर पेट्रोल ओतत त्याला पेटवण्यात आलं होतं.यात दीपकचा चेहरा भाजला असून त्यावर उपचार सुरू आहेत. कसमुद्दीन नावाच्या आरोपीने त्याला पेटवल्याचे सांगितले जात आहे.

Jharkhand | A youth named Deepak Soni was set ablaze over a scuffle in Garhwa district

Info about setting a youth ablaze by pouring petrol on him after a scuffle has come to light. An investigation is being done: Rajesh Kumar, Inspector, Nagar Untari PS Garhwa (09.9) pic.twitter.com/mFEe0EhcKJ

