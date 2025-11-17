आमच्याच राज्यात, आमच्याच दैवताचा सन्मान नाही करायचा तर कोणाचा करायचा? आदित्य ठाकरे यांचा सवाल

सामना ऑनलाईन
|

नेरुळ पूर्व भागातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात शिवाजी महाराजांचा सिंहासनारुढ पुतळा पालिकेने उभारला आहे. या पुतळ्याचे काम गेल्या चार महिन्यांपूर्वी पूर्ण झाले आहे. तेव्हापासून हा पुतळा प्लॅस्टिकचा कादग आणि नेटमध्ये गुंडाळून ठेवला आहे. या पुतळ्याचे मनसे नेते अमित ठाकरे यांनी रविवारी अनावरण केले. त्यावेळी शिवसैनिक आणि मनसे सैनिकांची भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांबरोबर झटापट झाली. त्यानंतर अमित ठाकरे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. या घटनेवर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. आमच्याच राज्यात, आमच्याच दैवताचा सन्मान नाही करायचा तर कोणाचा करायचा? असा सवालही त्यांनी केला आहे.

आदित्य ठाकरे यांनी याबाबत एक्सवर पोस्ट केली आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, आमच्याच राज्यात, आमच्याच दैवताचा सन्मान नाही करायचा तर कोणाचा करायचा? ही दडपशाही महाराष्ट्र जुमानणार नाही! ४ महिने महाराजांचा पुतळा घाणेरड्या कापडाने झाकून ठेवलात आणि काल अमितने हा महाराजांचा अपमान सहन न झाल्याने त्या पुतळ्यावरचं कापड काढून अनावरण केलं, महाराजांचा सन्मान राखला तर तुम्ही निर्लज्जपणे त्यावर केस करता? मोडून काढू ही दादागिरी, निवडणूक आयोग सरकारची!, असे आदित्य ठाकरे यांनी पोस्टमध्ये म्हटले आहे.

या पुतळ्याचे अमित ठाकरे यांनी अनावरण केले. पुतळ्याचे अनावरण होऊ नये यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी मोठी फिल्डिंग लावली होती. या भागात पोलिसांचा मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आला होता. मात्र शिवसैनिक आणि मनसे सैनिकांनी पुतळा उभारण्यात आलेल्या क्षेत्रात प्रवेश केला. त्यानंतर अमित ठाकरे यांनी जलाभिषेक करून धुळीने माखलेला सर्व पुतळा धुऊन काढला आणि पुतळ्याचे अनावरण केले. या प्रकरणी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाल्याने आदित्य ठाकरे यांनी ही प्रतिक्रिया दिली आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

supreme court

दिल्ली आणि NCR मध्ये बांधकाम कामांवर बंदी नाही, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

भाजपचं हिंदुत्व बेगडी, शिवसेनेचं हिंदुत्व व्यापक; पालघर प्रकरणावरून अंबादास दानवेंनी सुनावले

माझं म्हणणं न ऐकताच झालेला निर्णय एकतर्फी, शिक्षा सुनावल्यानंतर शेख हसीना यांची पहिली प्रतिक्रिया

पालघर साधू हत्याकांडातील आरोपी भाजपच्या ‘वॉशिंग मशीन’मध्ये स्वच्छ; आधी प्रवेश दिला, नंतर स्थगित केला

Delhi Blast Case : आमिर राशिद अलीला 10 दिवसांची एनआयए कोठडी, कटकारस्थान रचल्याचा आरोप

शिवसेनाप्रमुखांचा स्मृतिदिन – शहा, फडणवीस आणि योगींनी केले अभिवादन

बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना फाशीची शिक्षा, कोर्टाचा मोठा निर्णय

तरुणांनो असा मार्ग स्विकारू नका, दिल्ली स्फोटाप्रकरणी पीडीपी नेत्या मेहबुबा मुफ्ती यांनी केले आवाहन

शिवसेनाप्रमुखांना आदरांजली! शिवतीर्थावरील स्मृतिस्थळावर उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे नतमस्तक; शिवसेनाप्रेमी, शिवसैनिकांची गर्दी