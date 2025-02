Budget 2025 – राजा उदार झाला…अनेक अटी, छुप्या करांसह करसवलत दिली! आदित्य ठाकरे यांचा टोला

केंद्रीय अर्थसंकल्प निराशाजनक असून शेतकरी, सर्वसामान्य, कष्टकरी यांना काहीही मिळालेले नाही. या अर्थसंकल्पावर विरोधकांकडून टीका करण्यात येत आहे. करदात्यांना दिलेल्या सवलतीचा उल्लेख करत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी मोदी सरकारला जबरदस्त टोला लगावला आहे. हा करसवलत म्हणजे राजा उदार झाल्याचे दिसत आहे, असा टोलाही त्यांनी लगावला. राजा उदार झाला अन् अनेक अटी, छुप्या करांसह करसवलत दिली, असा जबरदस्त प्रहार आदित्य ठाकरे यांनी अर्थसंकल्पावर केला आहे.

याबाबत एक्सवर केलेल्या पोस्टमध्ये आदित्य ठाकरे यांनी म्हटले आहे की, 2012-14 च्या सुमारास निवडणुकीपूर्वी आयकर रद्द करण्याची घोषणा करणारा भाजप आता अधिक उदार झाल्याचे दिसत आहे. आता ते करांची श्रेणी आणि रिबेटवर करदात्यांशी वाटाघाटी करत असल्यासारखी करसवलत जाहीर करत आहेत. बऱ्याच अटी आणि अनेक छुप्या करांसह ही करसवलत देण्यात येत आहे, असेही ते म्हणाले.

Budget 2025:

• The bjp that spoke of abolition of income tax, around the years 2012-14 before election, atleast is now getting more liberal and negotiating with tax payers on slabs and rebates (with a lot of conditions and hidden clauses).

This is the power of the citizens…

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) February 1, 2025