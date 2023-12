COP 28: जागतिक क्षितिजावर ‘आदित्य तळपला’; हवामान परिषदेसाठी आदित्य ठाकरेंची उपस्थिती, उंचवली देशाची मान

युवासेनाप्रमुख, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते आदित्य ठाकरे यांनी दुबई येथे सुरू असलेल्या जागतिक हवामान परिषदेच्या 28 व्या (COP 28) बैठकीत सहभाग नोंदवला. यामुळे महाराष्ट्रासह देशाची मान उंचावली आहे. महाराष्ट्राचे माजी पर्यावरण मंत्री म्हणून त्यांनी या कार्यक्रमासाठी हजेरी लावली. आपल्या मंत्रिपदाच्या कार्यकाळात त्यांनी पर्यावरण आणि हवामानासंदर्भात केलेल्या उपाययोजनांची माहिती त्यांनी जागतिक मंचावरून दिली.

संयुक्त राष्ट्रांकडून क्लायमेट चेंज कॉन्फरन्स दरवर्षी आयोजित केली जाते. जगभरातील जवळपास सर्वच देशांचा समावेश असलेला हा प्राथमिक बहुपक्षीय निर्णय घेणारे मंच म्हणून ओळखला जातो. या बैठकीस उपस्थित राहिलेल्या आदित्य ठाकरे यांनी COP28 दरम्यान अनेक कार्यक्रमांमध्ये हवामान क्षेत्रातील ताज्या घडामोडींची माहिती मिळवण्याचा आणि महाराष्ट्रातील धोरणात्मक कार्य शेअर करण्याचा आपला मानस बोलून दाखवला. तसेच त्यांनी ROOH च्या अभ्यासपूर्ण सत्रामध्ये देखील ते सहभागी नोंदवला. या सत्रामध्ये गरजूंना पर्यावरणपूरक घरे कशी देता येतील, ह्याबाबत चर्चा करण्यात आली.

I am at #COP28 to gain perspective on latest developments in the climate sphere. I will also have the honour to speak at multiple events sharing my insights and policy work in Maharashtra as a former minister for environment and climate change, and a legislator. pic.twitter.com/2EPGetBLRP

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) December 6, 2023