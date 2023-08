भारताचं विज्ञान आणि खगोल क्षेत्रातलं स्थान सिद्ध करणारा हा क्षण, आदित्य ठाकरे यांनी केले इस्त्रोच्या शास्त्रज्ञांचे अभिनंदन

हिंदुस्थानी अतंराळ संशोधन संस्था (ISRO-इस्रो)च्या शिरपेचात मानाचा तुरा खोवला गेला आहे. गुरुवारी हिंदुस्थानचे चांद्रयान चंद्रावर यशस्वीरित्या लँड झाले. त्यानिमित्ताने शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते, युवासेनाप्रमुख, आमदार आदित्य ठाकरे यांनी ट्विट करत इस्रोच्या शास्त्रज्ञांचे अभिनंदन केले आहे.

India on the moon!

A moment of great pride and joy, as we witness a soft landing of the #Chandrayaan3 on the moon.

Heartiest congratulations to @isro and the entire scientific community that has propelled this dream to bring Space Age to India, over the past few decades.

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) August 23, 2023