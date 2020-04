नवजात बालकासाठी आदित्य ठाकरेंनी तत्काळ पोहचवली मदत, आईने मानले आभार

कोरोना संसर्ग वाढू नये यासाठी संपूर्ण देश लॉकडाउन करण्यात आला असल्याने नागरिकांना फक्त जीवनावश्यक वस्तू उपलब्ध होत आहे. या कठीण परिस्थितीत सध्या राजकीय व सामाजिक संघटना मदतीसाठी पुढे येत आहेत. चंद्रपूरातील लॉकडाऊनमुळे अडचणीत सापडलेल्या एका महिलेला व तिच्या नवजात बालकाला पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी तत्काळ मदत पोहचवली आहे.

चंद्रपुरात पूनम देशपांडे नामक महिलेने 2 दिवसाआधी एका गोंडस बाळाला जन्म दिला परंतु लॉकडाउन असल्याने त्या बाळाला कपडे काय घालायचे असा पेच त्या महिलेला पडला कारण सर्व दुकाने बंद असल्याने बाळासाठी काहीच खरेदी करता आली नव्हती. कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावात बाळाला काही त्रास होऊ नये म्हणून त्याच्याससाठी कपड्यांची खरेदी करणे गरजेचे होते. त्यामुळे पूनम देशपांडे यांनी वेळ न गमावता ट्विटरच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी यांना टॅग करीत आपली समस्या मांडली. त्यानंतर काही वेळानंतर शिवसेना राष्ट्रीय कार्यकारणी सदस्य रुपेश कदम यांनी त्यांना फोन करून पूनम यांची अडचण समजून घेतली व आमचे कार्यकर्ते तात्काळ आपल्याजवळ पोहचून आपल्या समस्येचं निराकरण करतील असे सांगितले. कदम यांनी याची सूचना चंद्रपूर जिल्हाप्रमुख संदीप गिर्हे यांना दिली. जिल्हाप्रमुख गिर्हे यांनी युवा सेना जिल्हा समनव्यक निलेश बेलखेडे व अक्षय अंबिरवार यांना पाचारण करीत समस्या सोडविण्याचे निर्देश दिले असता तात्काळ त्या मातेला नवजात बाळाचे कपडे उपलब्ध करून देण्यात आले.

@CMOMaharashtra @PMOIndia @SPChandrapur a big thank you to the office of @AUThackeray that was so prompt in resolving the issue of new born cloths shop. Special thanks to Rupesh Sir and Nilesh Sir who personally took the issue and managed everything well.

— Poonam Deshpande (@poonamdeshpande) April 9, 2020