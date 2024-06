मिंधे राजवटीचा BEST बससेवा संपवण्याचा डाव; अर्थसहाय्य मिळालेच पाहिजे, आदित्य ठाकरे यांचे BMC आयुक्तांना पत्र

मुंबईकरांची जीवनवाहिनी म्हणून ओळख असलेली बेस्ट बस सध्या आर्थिक अडचणीत आहे. ही अडचण दूर न केल्यास मुंबईकरांच्या जीवनमानावर याचा परिणाम होऊ शकतो. यामुळे बेस्ट बसला आर्थिक सहाय्य करावे, अशी मागणी शिवसेना आमदार आदित्य ठाकरे यांनी केली आहे.

महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांना लेखी निवेदन देत आदित्य ठाकरे यांनी ही मागणी केली आहे. बेस्ट बससेवेला मुंबई महानगरपालिकेने आर्थिक सहाय्य करावे, बेस्टची भाडेवाढ केली जाऊ नये, बेस्ट कर्मचाऱ्यांना वेळेवर पगार आणि पेन्शन मिळत रहावी, तारीख चुकवली जाऊ नये आणि बसच्या संख्येतील नियोजित वाढ तातडीने अंमलात आणली जावी, अशा मागण्या आदित्य ठाकरे यांनी केल्या आहेत.

My letter to @mybmc municipal commissioner Bhushan Gagrani ji, with regards to the BEST.

I have requested him to financially support the BEST.

If the BMC can be made to support MMRDA, why not BEST?

Financial support would ensure:

1) no fare hike

2) salaries and pensions on… pic.twitter.com/cFmuS2zx9N

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) June 25, 2024