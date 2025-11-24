PHOTO – मतदार यादीतील गोंधळ तातडीने दूर करा, आदित्य ठाकरे यांनी घेतली निवडणूक आयुक्तांची भेट

सामना ऑनलाईन
|

मुंबई महानगरपालिका निवडणुकांसाठी मतदारयादीत झालेला गोंधळ तातडीने दूर व्हावा आणि संपूर्ण प्रक्रिया निष्पक्ष व्हावी, यासाठी आज शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते आणि युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले. यावेळी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते ॲड. अनिल परब, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते अंबादास दानवे, मनसे नेते बाळा नांदगांवकर, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) सचिव सूरज चव्हाण तसेच इतर शिवसेना-मनसे पदाधिकारी उपस्थित होते.

 

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

धर्मेंद्र यांच्या निधनाची बातमी अत्यंत दुःखद, आदित्य ठाकरे यांनी वाहिली श्रद्धांजली

IND Vs SA 2nd Test – मार्को यान्सनचा भेदक मारा अन् 15 वर्षांनी घडला नवा विक्रम; टीम इंडिया बॅकफुटवर

उत्तम आरोग्यासाठी सकाळी रिकाम्या पोटी कोणते पाणी प्यायला हवे, वाचा

प्रारूप मतदार यादीतील गोंधळ हा स्पष्टपणे देशद्रोहाचा गुन्हा, याद्यांमध्ये बदल न झाल्यास रस्त्यावर उतरणार; आदित्य ठाकरेंचा इशारा

धर्मेंद्र यांच्या शेवटच्या चित्रपटाचे पोस्टर प्रदर्शित, चाहते भावूक

चिपळूणमधील खेर्डी एमआयडीसीतील ‘श्री एम’ पेपर मिलला भीषण आग, सुदैवाने जीवितहानी नाही

हिवाळ्यात दररोज अंडी खाण्याचे आरोग्यवर्धक फायदे, वाचा

भाजपने प्रामाणिकपणे निवडणूक लढवल्यास त्यांची एकही जागा येणार नाही, आदित्य ठाकरे यांचा घणाघात

‘एका युगाचा अंत …’ ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र यांना कलाकारांनी वाहिली श्रद्धांजली