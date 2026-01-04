मुंबईसाठी हा संयुक्त महाराष्ट्रानंतरचा सर्वात मोठा लढा; सर्व महाराष्ट्रप्रेमी शिवसेना-मनसेसोबत असल्याचा आदित्य ठाकरे यांचा विश्वास

सामना ऑनलाईन
|

‘मुंबईसाठी ही महापालिका निवडणूक म्हणजे संयुक्त महाराष्ट्रानंतरचा सर्वात मोठा लढा आहे. या लढय़ात सर्व मुंबई व महाराष्ट्रप्रेमी आमच्या सोबत आहेत,’ असा जबरदस्त विश्वास शिवसेना नेते, युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी आज व्यक्त केला.

‘एबीपी माझा’ या वृत्तवाहिनीवरील मुलाखतीत ते बोलत होते. आदित्य ठाकरे यांनी मुंबईसाठी केलेल्या कामाचा लेखाजोखा यावेळी मांडला. ‘मुंबई गिळण्याचा प्रयत्न होत आहे, एका उद्योजकाला देण्याचा प्रयत्न होत आहे, भाजपच्या मालकाच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न होत आहे, बिल्डर आणि कॉण्ट्रक्टरचं साम्राज्य आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. यापासून मुंबईला वाचवायचे आहे,’ असे आदित्य ठाकरे म्हणाले.

मुद्दय़ाचं बोलणारा आमचा एकमेव पक्ष

‘निवडणूक आली की भाजपला हिंदू-मुस्लिम आठवते. आम्ही मुद्दय़ावर निवडणूक लढवत आहोत. गेल्या अनेक वर्षांत आम्ही जी-जी वचने दिली, ती पूर्ण करून दाखवली. असा आमचा एकमेव पक्ष आहे. कोस्टल रोड, एसटीपीचे काम, मोकळी मैदाने, शाळा, झू ही सगळी कामे आमची आहेत. त्या आधारावरच आम्ही निवडणूक लढतो आहोत,’ असे आदित्य ठाकरे यांनी ठणकावून सांगितले.

मिंध्यांना वन टू वनचर्चेचे आव्हान

मुंबई व महाराष्ट्रातील विकासकामांवर वन टू वनचर्चा करण्याचे आव्हान आदित्य ठाकरे यांनी यावेळी मिधेंना दिले. ‘नगरविकास खात्यातले त्यांना काय कळते हे मला सांगावे. माझ्या समोर येऊन बसा. तुम्ही पेपर घेऊन बसा. मी विनापेपर बसतो. तीन वर्षांपासून मी चर्चेचे आव्हान देतोय. मुंबईच्या विकासावर व घोटाळ्यांवर चर्चा करा. समोरासमोर बसून बोलू,’ असे आदित्य ठाकरे यांनी सुनावले.   

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

शिवसेना-मनसे- राष्ट्रवादीचा आज संयुक्त वचननामा, उद्धव ठाकरे-राज ठाकरे यांची पत्रकार परिषद

…तर हरिभाऊ राठोड तिथे पूजा करायला गेले होते का? विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांचा उफराटा सवाल

पुनर्विकास प्रकल्पांची वर्षानुवर्षे लटकंती, स्युमोटो याचिकेसाठी वकिलाचे मुख्य न्यायमूर्तींना पत्र

मुंबईच्या प्रदूषणाला महापालिकेकडूनच हातभार; 11 महिन्यांत 1029 कामांना कारणे दाखवा नोटीस, 153 बांधकामांना काम थांबवण्याची नोटीस

साप्ताहिक राशिभविष्य – रविवार 04 जानेवारी 2026 ते शनिवार 10 जानेवारी 2026

बिनविरोध निवडीला ब्रेक! निवडणूक आयोगाने पालिका आयुक्तांकडून अहवाल मागवला

avan

अजित पवारांना सोबत घेतल्याचा पश्चात्ताप होतोय! आम्ही बोललो तर तुमची अडचण होईल; भाजपला लुटारूंची टोळी म्हटल्याने रवींद्र चव्हाण भडकले

अमेरिकेचा व्हेनेझुएलावर कब्जा; दीडशे विमाने घुसवत हल्ला, राष्ट्रपती मादुरो यांना घरातून उचलले!

आरएसएसला भाजपच्या चष्म्यातून बघणे चुकीचे, सरसंघचालक मोहन भागवत यांचे प्रतिपादन