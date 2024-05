मतदारांवर दबाव असूनही रांगा लावून मतदान केलं! आदित्य ठाकरेंकडून मुंबईकरांचं कौतुक

लोकसभा निवडणुकीच्या पाचव्या टप्प्याचं मतदान 20 मे रोजी पार पडलं. मात्र, मुंबई आणि परिसरातील मतदारसंघात निवडणूक आयोगाचा सावळागोंधळ पाहायला मिळाला. अनेक ठिकाणी साध्या सोयीसुविधांचा अभाव, मतदानाची संथ प्रक्रिया, वाढतं ऊन यांमुळे मतदार चांगलेच वैतागले. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते, युवासेनाप्रमुख, आमदार आदित्य ठाकरे यांनी एक्स पोस्टच्या माध्यमातून निवडणूक आयोगाचा समाचार घेतला असून मुंबईकरांच्या या स्पिरीटचं कौतुक केलं आहे.

To the @ECISVEEP , absolute pathetic management.

An agency that boasts about One Nation, One Poll, cannot conduct an election process that is smooth in even 1 constituency, forget the entire city.

Citizens have complained about heat, suffocation in booths, possibly purposeful…

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) May 20, 2024