Operation Sindoor दहशतवादाविरोधात सर्व एकत्र, हा माझा देश आहे – आदित्य ठाकरे

पहलगाम हल्ल्याचा आज हिंदुस्थानच्या संरक्षण दलाने पाकिस्तानवर हल्ले करत ऑपरेशन सिंदूर पार पाडले. या हल्ल्यात पाकिस्तान व पाकव्याप्त काश्मिरमधील दहशतवाद्यांचे नऊ तळ उद्ध्वस्त केले. विंग कमांडर व्योमिका सिंग आणि कर्नल सोफिया कुरेशी यांनी ब्रिफिंग करत ऑपरेशन सिंदूरबद्दल माहिती दिली. या दोन महिला अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या ब्रिफिंगनंतर संपूर्ण जगभरात हिंदुस्थानबाबत एक कडक संदेश मिळाला आहे.

Two fearless women officers representing our Armed Forces- Col Sofiya Qureshi and Wing Commander Vyomika Singh, and an officer of the Civil Services Vikram Misri, briefing the world about Indian Armed Forces eliminating terror camps/ sites with precision strikes.

The 3 backed… pic.twitter.com/zzMiTJ1F35

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) May 7, 2025