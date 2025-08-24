ही नागरिकांना दिलेली शिक्षाच? गणपतीसाठी गावी निघाललेल्या कोकणवासीयांसाठी आदित्य ठाकरे यांची बाप्पाकडे प्रार्थना

सामना ऑनलाईन
|
aaditya-thackeray-ganpati-temple

गणेशोत्सव जवळ आला आहे. आणि मुंबईतले कोकणवासी आपल्या गावी निघाले आहेत. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते, युवासेनाप्रमुख आणि आमदार आदित्य ठाकरे यांनी कोकणवासीयांसाठी बाप्पाकडे प्रार्थना केली आहे.

एक्सवर पोस्ट करून आदित्य ठाकरे म्हणाले आहेत की, राज्यभरातील कोकणवासीय चाकरमानी गणेशोत्सवासाठी गावी निघालेत. पण रस्त्यांची दयनीय अवस्था, रेल्वेतील अनियंत्रित गर्दी, तिकिटासाठी बारा-बारा तास ताटकळत रांगेत उभं राहणं, ही नागरिकांना दिलेली शिक्षाच? गणराया… कोकणवासीय तुझ्या भेटीसाठी आतुरतेने गावी निघाले आहेत. त्यांचा प्रवास सुखाचा आणि सुरक्षित होऊ दे! आणि दरवर्षी कोकणवासीयांच्या संयमाची परीक्षा घेणारे हे विघ्न दूर होऊ दे! अशी प्रार्थना आदित्य ठाकरे यांनी केली आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

पत्नीला जाळून मारणाऱ्या आरोपीचा पळून जाण्याचा प्रयत्न, पोलिसांनी पायावर मारली गोळी

चिपळूणमध्ये पिंपळी नदीवरील पूल खचला, दसपटीकडे जाणारी वाहतूक ठप्प

बिहारमध्ये मतं चोरण्यासाठी SIR प्रक्रिया राबवण्यात आली, राहुल गांधी यांचा आरोप

वेबसाइट क्रॅश, तांत्रिक त्रुटी आणि गोंधळ… विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात; अकरावी प्रवेशावरुन आदित्य ठाकरे यांची टीका

पालिका निवडणुकीत आपली मतं चोरली जाणार नाही याकडे लक्ष ठेवा, उद्धव ठाकरे यांचे आदेश

Cheteshwar Pujara Retirement – ‘टेस्ट स्पेशलिस्ट’ चेतेश्वर पुजाराची आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती

पुन्हा पुन्हा मतदान करून लोक कंटाळतात, म्हणून वन नेशन वन इलेक्शन गरजेचे; केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांचे विधान

भाजपने पैश्यांसाठी पाकड्यांसमोर शेपूट घातलं, भारत पाक सामन्यावरून संजय राऊत यांची टीका

जीएसटी संकलनात महाराष्ट्र सर्वात पुढे