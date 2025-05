मुंबईकरांची की कंत्राटदारांची, सरकार कोणाची सेवा करत आहे? आदित्य ठाकरे यांचा सवाल

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी मुंबईकरांच्या सेवासुविधा आणि समस्यांबाबत आवाज उठवला आहे. तसेच देवनार डम्पिंग ग्राऊंड स्वच्छ करण्यासाठी मुंबईकरांचा पैसा का खर्च करण्यात येत आहे, असा सवालही त्यांनी केला. तसेच बेस्ट बसची दरवाढ याबाबतही त्यांनी सवाल उपस्थित केला आहे. हे सरकार नेमकी कोणाची सेवा करत आहे? असा सवालही आदित्य ठाकरे यांनी केला आहे.

याबाबत आदित्य ठाकरे यांनी एक्सवर पोस्ट केली आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, जनतेचे पैसे देवनार डंपिंग ग्राउंड स्वच्छ करण्यासाठी खर्च केले जात आहेत. देवनार डम्पिंग ग्राऊंड अदानी समूहाच्या घशात घालण्यात आले आहे आणि ते स्वच्छ करण्यासाठी मुंबईकरांचे पैसे का खर्च करण्यात येत आहेत, असा सवालही त्यांनी केला.

The priority of @mybmc that runs through the CM office for the past 3 years:

⚠️ 2500 crores of public money will be spent on cleaning up Deonar dumping ground, snatched by the Adani Group, and now controlled by Adani Group

But

⚠️ Not a single rupee to save the BEST buses.

As…

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) May 20, 2025