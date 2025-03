महाझुटी सरकारचा स्वप्नदर्शक आणि बोगस अर्थसंकल्प; आदित्य ठाकरे यांचा घणाघात

राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला असून या अर्थसंकल्पात जनतेसाठी काहीही नाही. निवडणूक आयोगाने निवडून दिलेल्या या सरकारने जनतेसाठी अर्थसंकल्पात काहीही दिलेले नाही. एका वाक्यात सांगायचे तर महाझुटी सरकारने राज्यासाठी सादर केलेला बोगस अर्थसंकल्प आहे, अशा शब्दांत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी अर्थसंकल्पावर टीका केली आहे.

याबाबत आदित्य ठाकरे यांनी एक्सवर पोस्ट केली आहे, त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, महाझुटी सरकारने आज सादर केलेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पाचे वर्णन एका शब्दात करायचे झाले तर अर्थसंकल्प बोगस आहे. भाजपच्या अपवित्र आघाडीने दिलेली कोणतीही आश्वासनांचा अर्थसंकल्पात समावेश नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा सिद्ध होते की भाजपला माहित आहे की त्यांचे महाराष्ट्र सरकार महाराष्ट्रातील जनतेच्या नव्हे तर निवडणूक आयोगाच्या आशीर्वादाने निवडून आले आहे. त्यांच्या जाहीरनाम्यात शेतकरी कर्जमाफीचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीचा उल्लेखही करण्यात आला नाही.

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) March 10, 2025