पहलगाम हल्ल्यातील चार दहशतवादी कुठे आहेत? चीनच्या घुसखोरीवर केंद्र सरकार अजूनही गप्प; आदित्य ठाकरे यांचा निशाणा

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी स्वतः शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना फोन करून चर्चा केली. आणि विनंती केली. सर्वपक्षीय शिष्टमंडळामागे राजकीय हेतू आहे का? भाजपचा त्या मागे काही विचार आहे का? अशा आमच्या काही शंका होत्या. हे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ देशहितासाठी आहे. आणि आम्ही देशासाठी बलिदान द्यायला तयार आहोत. देशाची एकता, अखंडता, देशाची सुरक्षा सर्वात महत्त्वाची आहे. जे हल्ले झालेत ते पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादाने केलेले आहेत. हेच जगभरात सिद्ध करायचे आहे. हा दहशतवाद संपवण्यासाठी जगाने एकजूट होणं गरजेचं आहे, ही आमची भूमिका आहे, हे काल ट्विटरवरूनही आम्ही स्पष्ट केल्याचे आदित्य ठाकरे म्हणाले.

#WATCH | Mumbai | On the all-party delegation visiting key partner countries to showcase India’s continued fight against terrorism, Shiv Sena (UBT) leader Aaditya Thackeray says, “…We are ready to sacrifice our lives for the nation…We want to tell the world that the attacks… pic.twitter.com/KGdr86pWsS

