एकनाथ शिंदे CM म्हणजेच करप्ट मंत्री! MMRDA च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यावर फ्रान्सच्या कंपनीच्या आरोपांवरून आदित्य ठाकरे यांचा घणाघात

शिवसेना नेते, युवासेनाप्रमुख आमदार आदित्य ठाकरे यांनी मिंध्यांच्या भ्रष्टाचाराचे आणखी एक प्रकरण सोशल मीडियाद्वारे सर्वांसमोर आणले आहे. एमएमआरडीमधील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यावर फ्रान्सच्या एका कंपनीने भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप केले आहेत. यामुळे एकनाथ शिंदे CM म्हणजे करप्ट मंत्री आहे, असा घणाघात आदित्य ठाकरे यांनी केला आहे.

मिंध्यांच्या काळातले घोटाळे एकामागून एक बाहेर येत आहेत. या घोटाळ्यांविरोधात आम्ही 2022 पासूनच आवाज उठवत आलोय. हिंदुस्थान आणि फ्रान्स राजनैतिक दृष्ट्याजवळ येत असताना फ्रान्सच्या एका कंपनीने एकनाथ शिंदे यांच्या नगरविकास खात्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप केले आहेत. यापूर्वी मी याबद्दल बोललो आहे आणि आताही सांगतो, एकनाथ शिंदे सीएम म्हणजेच भ्रष्ट मंत्री आहे, असे आदित्य ठाकरे म्हणाले. आदित्य ठाकरे यांनी या प्रकरणी ट्विट केले आहे.

मुख्यमंत्र्यांना माझी विनंती आहे, या प्रकरणी पारदर्शक आणि निःपक्ष चौकशी करावी. फ्रान्सची कंपनी ही दशकभरापासून मुंबईत काम करते आहे. या कंपनीने केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही आणि ते नाकारताही येणार नाही, असे आदित्य ठाकरे म्हणाले. त्यामुळे भ्रष्ट मंत्र्याच्या जवळचे कोण-कोण यात गुंतलेले आहेत त्या भ्रष्टाचाऱ्यांचे पाळेमुळे शोधून काढली पाहिजेत, असे आदित्य ठाकरे म्हणाले.

The mindhe regime scams are coming out. We have been raising many since 2022 mid.

While 🇮🇳 and 🇫🇷 get closer diplomatically, the @MMRDAOfficial run by eknath shinde’s Urban Development department, rubbishes concerns of corruption raised by the French consultant.

I have said… pic.twitter.com/PUyJYBNPpC

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) February 25, 2025