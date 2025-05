पाकव्याप्त कश्मीर हिंदुस्थानचाच आणि तो आम्हाला परत मिळालाच पाहिजे; आदित्य ठाकरे यांनी ठणकावले

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलेल्या मध्यस्थीच्या विधानावरून सध्या देशभरात संतापाची लाट उसळली आहे. त्यावर बोलताना आज तिन्ही दलांच्या प्रमुखांनी पाकव्याप्त कश्मीर हे हिंदुस्थानचेच असून त्यावर चर्चा होऊ शकत नाही, असे ठणकावले आहे. त्यावर प्रतिक्रिया देताना शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आदित्य ठाकरे यांनी पाकव्याप्त कश्मीर हे हिंदुस्थानचेच असून तो आम्हाला मिळालाच पाहिजे, असे ठणकावले आहे.

I hope today it is made clear to the world by the Govt of India that Kashmir is not a part of any discussions.

Kashmir is an integral part of 🇮🇳 and will always be.

It is NOT an international issue, not even a bilateral issue.

The only thing bilateral about it is the area…

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) May 12, 2025