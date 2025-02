महाराष्ट्र, दिल्ली निवडणुकांमध्ये EVM आणि मतांचा फ्रॉड, भाजप-निवडणूक आयोग एकच! आदित्य ठाकरे यांचा घणाघात

शिवसेना ( उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ) नेते, युवासेनाप्रमुख आमदार आदित्य ठाकरे यांनी आज दिल्लीत पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी आदित्य ठाकरे यांच्यासोबत शिवसेना नेते, खासदार संजय राऊत आणि खासदार प्रियंका चतुर्वेदीही उपस्थित होते. महाराष्ट्र आणि दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये ईव्हीएम आणि मतांमध्ये मोठा फ्रॉड झाल्याचा आरोप आदित्य ठाकरे यांनी केला. आदित्य ठाकरे यांनी यावेळी भाजप आणि निवडणूक आयोगावर निशाणा साधला.

राहुल गांधी यांची काल भेट घेतली. यानंतर आज अरविंद केजरीवाल यांचीही भेट घेणार आहोत. ही सदिच्छा भेट आहे. आधी महाराष्ट्राची आणि आता दिल्लीची निवडणूक झाली. दोन्ही निवडणुकांमध्ये एक साम्य आहे. जे कोणी जिंकले आहेत त्याच्यात मोठा हात हा निवडणूक आयोगाचा आहे. निवडणुकीत जो फ्रॉड झाला आहे, मतांचा फ्रॉड करण्यात आला आहे, हे लोकांसमोर आणणं गरजेचं आहे. ठळकपणे जगासमोर आणणं गरजेचं आहे. आपल्या देशात निर्भय आणि निःपक्ष वातावरणात निवडणुका होत आहेत का? याचं उत्तर निवडणूक आयोगाने द्यावं, अशी मागणी आदित्य ठाकरे यांनी केली.

#WATCH | Shiv Sena (UBT) leader Aaditya Thackeray briefs the media in Delhi

He says,” I met Rahul Gandhi last night. Today, I will be meeting Arvind Kejriwal. Today, the future of your country is in doubt. Today, we don’t know where our vote is going amid voter fraud and EVM… pic.twitter.com/lxQxEh3r9j

— ANI (@ANI) February 13, 2025