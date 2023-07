लाज वाटायला पाहिजे! आदित्य ठाकरे यांचे संतप्त उद्गार

मणिपूरमधील कांगपोकापी जिल्ह्यातील दोन महिलांची नग्न करून धिंड काढण्यात आली. तसेच नंतर त्यांच्यावर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला. या घटनेचा संतापजनक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या घटनेवरून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते, युवासेना प्रमुख, आमदार आदित्य ठाकरे यांनी संताप व्यक्त केला आहे. त्यांनी ट्विटरवरून त्यांचा संताप व्यक्त केला आहे.

Horrible images coming from Manipur about a woman being paraded without clothes.

Even aside of tags of ethnicity or gender as to condemn it, is this even human to tolerate such acts and not take action to stop this terrible violence in Manipur?

Shameful that no action is taken

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) July 19, 2023