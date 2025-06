मुंबईत रेल्वे अपघात होतायत आणि ‘रीलमंत्री’ फक्त बुलेट ट्रेनवर लक्ष देतायत; आदित्य ठाकरे यांची टीका

‘मुंबईकरांची जीवनवाहिनी’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या उपनगरी रेल्वेवर अपघाती मृत्यूचे सत्र सुरूच आहे. या दरम्यानच एक धक्कादायक वृत्त समोर आले आहे. मुंबईत रेल्वे अपघातात गेल्या 11 वर्षात 29970 प्रवाशांचे मृत्यू झाले आहेत. त्यावरून आता शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते, आमदार, युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी रेल्वे मंत्री अश्विणी वैष्णव यांना फटकारले आहे.

And yet the reel minister will focus on the Bullet Train, that has no real value to Maharashtra.

The land the bullet train project has taken away from BKC, for free, just like the International Finance Centre snatched away from Maharashtra!

Instead of this expense, it could… https://t.co/bbvtC3NH0r

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) June 11, 2025