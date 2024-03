लोकशाहीची यांनी खिल्ली उडवली आहे, आदित्य ठाकरे यांचा हल्लाबोल

कथित मद्य धोरण घोटाळ्याप्रकरणी दिल्लीचे मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal यांना गुरुवारी सक्तवसुली संचलनालयाने अटक केली आहे. यावरून सध्या सत्ताधाऱ्यांवर मोठ्या प्रमाणात टीका होत आहे. केजरीवालांच्या अटकेवरून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते, युवासेना प्रमुख, आमदारा आदित्य ठाकरे यांनी सत्ताधारी भाजपवर टीका केली आहे. तसेच देशात कशाप्रकारे लोकशाहीचा खेळखंडोबा केला जातोय याची उदाहरणं देत त्यांनी भाजपवर ट्विटरवरून हल्लाबोल केला आहे.

From democracy to “de-mockery” of the entire system…

1 sitting Chief Minister from the opposition alliance jailed, another sitting CM resigned to hand over charge before being arrested.

The accounts of an opposition party frozen.

A horribly fudged up election process caught…

