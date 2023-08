त्यांना मुंबई लटू देणार नाही!फर्निचर घोटाळ्यावरून आदित्य ठाकरे यांचा मिंधे सरकारवर घणाघात

महापालिकेच्या केंद्रीय खरेदी विभागाकडून स्ट्रीट फर्निचर उभारणीच्या निविदेत तब्बल 263 कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते, युवासेना प्रमुख, आमदार आदित्य ठाकरे यांनी केला होता. या घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी एक तपास समिती नेमण्यात आली होती. त्या समितीला स्ट्रीट फर्निचरसाठी घ्यायच्या असलेल्या 13 पैकी 9 वस्तुंची किंमत जास्त असल्याचे दिसून आले आहे. आता या समितीने सध्या स्ट्रीट फर्निचरची निविदा रोखली आहे. त्यावरून आदित्य ठाकरे यांनी राज्य सरकारला फटकारले आहे.

Scam. Scam. Scam.

I have said from day one that this street furniture tender has been a scam and that the BMC has been made to indulge in such scams by the illegal cm of mindhe- bjp government, in the past 1 year.

Finally, this tender has been halted. Nonetheless, we will… pic.twitter.com/Nqzn5hbyPJ

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) August 2, 2023