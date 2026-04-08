मुंबई आपलीच आहे, मुंबईकरांसाठी जिवाचे रान करा – आदित्य ठाकरे

मुंबई महानगरपालिका थोडक्यासाठी हुकली असली तरी मुंबई आपलीच आहे, नगरसेवकांच्या संख्येचा विचार करू नका, मुंबईकरांच्या कल्याणासाठी जिवाचे रान करा, मुंबईच्या विकासासाठी सदैव तत्पर रहा, असे आवाहन आदित्य ठाकरे यांनी या वेळी केले. शिवसेनेच्या नवनिर्वाचित शिलेदारांना त्यांनी महापालिकेची कार्यपद्धती आणि अर्थसंकल्प या विषयांवर सविस्तर मार्गदर्शन केले. मुंबई महानगरपालिकेतील सत्ताकाळात तसेच महाविकास आघाडी सरकारच्या कारकिर्दीत मुंबईसाठी करण्यात आलेल्या कामांचा लेखाजोखा मांडतानाच हे कार्य अखंडपणे सुरू ठेवा, असे आवाहनही आदित्य ठाकरे यांनी केले. महापालिकेच्या अखत्यारित येणाऱ्या पाणीपुरवठा, आरोग्य सेवा, रस्ते, स्वच्छता, शिक्षण या बाबींना प्राधान्य द्या, असे त्यांनी सांगितले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

इराणचा आरपार हल्ला ट्रम्प विकृत आणि माथेफिरू! अध्यक्ष पेजेश्कियान यांच्यासह 1 कोटी 40 लाख इराणी लोकांचा देशासाठी बलिदानाचा निर्धार

मणिपूरमध्ये पुन्हा भडका, बॉम्बहल्ल्यात दोन चिमुकल्यांचा मृत्यू

पीडितांचे व्हिडिओ हटवले 4650 लिंक काढल्या! खरात प्रकरणी तेजस्वी सातपुतेंची माहिती

मंत्री महाजनांपासून सर्वांचं कमिशन ठरल्याचा दावा! कुंभमेळ्यात हजारो कोटींची टेंडर मॅनेज… लाचखोर विलास लाडच्या ऑडिओ क्लिपने खळबळ

मुंबईसाठी लढणार आणि भिडणार! शिवसेनेच्या नवनिर्वाचित नगरसेवकांचे वरळीत शिबीर

नाशिक शहरातील वृक्षतोडीला हरित लवादाची अंतरिम स्थगिती

मेट्रोने मुंबईची वेस ओलांडली! अंधेरीतून थेट मीरा-भाईंदर

अवकाळीचा 4 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना फटका, 2 लाख 68 हजार हेक्टरवरील शेतीचे नुकसान

यंदा पाऊस रडवणार! सरासरीच्या 94 टक्केच पडणार, ‘एल निनो’चा परिणाम;‘स्कायमेट’चा चिंता वाढवणारा अंदाज