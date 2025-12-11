मुंबईकरांचा 700 स्क्वेर फुटापर्यंतचा मालमत्ता कर राज्य सरकारने माफ करावा, आदित्य ठाकरे यांची सभागृहात मागणी

सामना ऑनलाईन
|

मुंबईकरांचा 700 स्क्वेर फुटापर्यंतचा मालमत्ता कर राज्य सरकारने माफ करावा, अशी मागणी आज शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, युवासेनाप्रमुख, आमदार आदित्य ठाकरे यांनी आज विधानसभेत केली. विरोधी पक्षाचा प्रस्ताव मांडत त्यांनी ही मागणी केली आहे. यावेळी बोलताना ते म्हणले आहेत की, “मुंबईकर पुणेकर, नाशिककर, हे शहरांच्या समोर कर लावण्याचा जो प्रश्न आहे किंवा एक भूत वर्षानवर्षांचं आहे, ते काही थांबत नाही. “

आदित्य ठाकरे म्हणाले, “राज्यात आमचं सरकार होतं, तेव्हा मुंबईसाठी आम्ही ५०० स्क्वेर फुटांपर्यंतचा मालमत्ता कर माफ केला होता. माझी मागणी आहे की, आताची जी परिस्थिती आहे, मुंबईकरांवर जितका कर लादला जात आहे, तो कर कमी करून ५०० स्क्वेर फुटांवरून राज्य सरकारने 700 स्क्वेर फुटापर्यंतचा मालमत्ता कर माफ केला पाहिजे. यामुळे मुंबईकरांना मोठा दिलासा मिळेल.

ते म्हणाले, “नाही तरी, प्रॉपी टॅक्स मध्ये बाकीचे जे एलिमेंट आहेत, ज्यात स्ट्रीट टॅक्स, ट्राफिक टॅक्स, स्ट्रीट लाईट वगैरे, या सगळ्यांमुळे मुंबईकरांचे हाल आहेच. पण हे सगळं होतं असताना नवीन कचराकर, ज्याला मी अदानीकर म्हणतो. ते देवनार डंपिंग ग्राउंड साफ करण्यासाठी जो कचराकर लावण्यात आला आहे, तो कधीही मुंबईच्या इतिहासात लावण्यात आला नव्हता. तो प्रत्येक महिन्याला निवडणुकीनंतर लावला जाईल, असं सगळीकडे स्पष्ट झालेलं आहे. “

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

बल्गेरियात जनतेचा उद्रेक, भ्रष्टाचारविरोधात हजारो नागरिक उतरले रस्त्यावर; पंतप्रधान झेल्याझकोव्ह यांनी दिला राजीनामा

IND vs SA T20 – गंभीरचे प्रयोग अंगलट; कर्णधार-उपकर्णधार सपशेल अपयशी, दुसर्‍या लढतीत पाहुण्यांचा विजय

घुसखोरांची काळजी आताच का, सरकार ११ वर्षे झोपले होते का? समाजवादी पक्षाचा भाजपवर हल्लाबोल

IND vs SA 2nd T20 – सूर्यानं डोकं लावलं अन् टॉस जिंकला! संजू पुन्हा बाकावर, कमबॅकसाठी आफ्रिकेनं केले तीन बदल

बांगलादेशात निवडणुका जाहीर, सत्तापालटानंतर दीड वर्षांनी होणार मतदान

महिलांनी हक्कांसाठी लढावं, SIR वाले आले तर स्वयंपाकघरातील भांडी घेऊन तयार राहा – ममता बॅनर्जी

टीम इंडियाचे खेळाडू परदेश दौऱ्यावर व्यसन करतात! जडेजाची पत्नी रिवाबाच्या विधानानं क्रीडा जगतात खळबळ

उमर खालिदला न्यायालयाचा दिलासा, जामीन केला मंजूर

ते घाबरलेले, त्यांचे हात थरथरत होते; राहुल गांधी यांनी घेतला अमित शहांच्या लोकसभेतील भाषणाचा खरपूस समाचार