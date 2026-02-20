फेकनाथ मिंधेंच्या स्वार्थासाठी मुंबईतील मैदानांचे काँक्रीटीकरण होऊ देणार नाही; आदित्य ठाकरे यांनी ठणकावले

मुंबईतील महालक्ष्मी येथील रेसकोर्स बिल्डर मित्रांच्या आणि उद्योगपतींच्या घशात घालण्याचा भाजप आणि मिंध्यांचा डाव असल्याचा आरोप सातत्याने होत आहे. तसेच या प्रस्तावित प्रकल्पाला मुंबईकरांचाही विरोध आहे. मुंबईतील हे महत्त्वाचे मैदान आणि मोकळा भूखंड आहे तसाच ठेवण्यात यावा, अशी मुंबईकरांची इच्छा आहे. आता मुंबई समर्थक वास्तुविशारदांनीही फकेनाथ मिंधे यांनी महालक्ष्मी रेसकोर्सच्या प्रस्तावित काँक्रिटीकरणाविरुद्ध आवाज उठवला आहे. याबाबत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे यांनीही याविरोधात आवाज उठवला आहे.
आदित्य ठाकरे यांनी एक्सवर याबाबतची पोस्ट शेअर केली आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, मला आनंद आहे की आपल्या शहरातील काही सर्वोत्तम आणि मुंबई समर्थक वास्तुविशारदांनीही फकेनाथ मिंधे यांनी महालक्ष्मी रेसकोर्सच्या प्रस्तावित काँक्रिटीकरणाविरुद्ध आवाज उठवला आहे. हा रेसकोर्स सर्वांसाठी खुला आहे, हजारो मुंबईकर दररोज येथे भेट देतात. त्यामुळे हा आहे तसाच ठेवावा, ही मुंबईकरांची इच्छा आहे. @rwitcmumbai नक्कीच चांगले लँडस्केपिंग आणि पावसाच्या पाण्याचे व्यवस्थापन करू शकते, परंतु आम्हाला तेथे कोणत्याही भूमिगत सुविधा किंवा कार पार्कची आवश्यकता नाही, किंवा आम्हाला तेथे कोणत्याही क्लबहाऊसची आवश्यकता नाही, असे स्पष्ट करत ज्यांनी हा प्रस्ताव मांडला आहे त्या स्वार्थी लोकांच्या स्वप्नातील मुंबईच्या मोकळ्या जागेचे काँक्रिटीकरण आम्ही होऊ देणार नाही, असेही आदित्य ठाकरे यांनी ठणकावले आहे.
या मोकळ्या जागेच्या विक्रीच्या बदल्यात संभाव्य वैयक्तिक कामासाठी सौदेबाजी करणाऱ्या RWITC समितीची देखील चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणीही त्यांनी केली. तसेच, मी कुलाब्याच्या बॅक गार्डनच्या खगोल-टर्फिंगला माझा विरोध आणि चिंता देखील व्यक्त केली आहे. आम्ही दशकभरापूर्वी हे खेळाचे मैदान अर्ध-खाजगी स्विमिंग पूल होण्यापासून वाचवले होते. दररोज, हजारो स्थानिक आणि शाळकरी मुले या मैदानाचा वापर करतात. मुंबईचे मैदान काँक्रिटीकरण किंवा गवताळ प्रदेशात टाकता येत नाही. मातीचे मैदान जसे आहे तसे राहिले पाहिजे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.