आज ‘दशावतार’ अवतरणार! दणक्यात प्रीमियर; आदित्य ठाकरे यांनी दिल्या शुभेच्छा

सामना ऑनलाईन
|

‘दशावतार’ चित्रपटाची जगभरात चर्चा असून हा चित्रपट उद्या प्रदर्शित होणार आहे. त्याआधी फिनिक्स मॉलमधील पीव्हीआर सिनेमागृहात आज ’दशावतार’चा प्रीमियर शो दणक्यात झाला. ज्येष्ठ अभिनेते दिलीप प्रभावळकर, महेश मांजरेकर, दिग्दर्शक सुबोध खानोलकर यांच्यासह मराठी चित्रपटसृष्टीतील दिग्गज कलाकार यावेळी उपस्थित होते. शिवसेना नेते, युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी प्रीमियरला उपस्थित राहून या चित्रपटाला शुभेच्छा दिल्या.

‘दशावतार’च्या निमित्ताने कोकणातील इरसाल माणसांचे नमुने, तिथल्या प्रथा परंपरा, दशावतारी नाटय़कला यांचा सुरेख मिलाफ अनुभवता येणार आहे. मराठीतील हा पहिलाच भव्यदिव्य सिनेमा म्हणून चर्चेत आहे. या चित्रपटाचा ट्रेलर आणि गाणी तुफान गाजली. त्यानंतर आता हा चित्रपट रसिकांच्या भेटीला आला असून उद्या सर्वत्र झळकणार आहे. प्रीमियरलाच त्याची जबरदस्त क्रेझ पाहायला मिळाली. मराठीतील सर्वच आघाडीचे कलाकार या चित्रपटाची भव्यता अनुभवण्यासाठी पोहचले. सर्वांनीच चित्रपटाची स्तुती केली आणि भरभरून शुभेच्छा दिल्या.

n आदित्य ठाकरे यांनी दिलीप प्रभावळकर यांना नमस्कार केला व चित्रपटाच्या यशासाठी संपूर्ण टीमला शुभेच्छा दिल्या. शिवसेना सचिव साईनाथ दुर्गे त्यांच्यासोबत होते.

n या चित्रपटाने आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही लक्ष वेधून घेतलं आहे. न्यूयॉर्कच्या टाईम्स स्क्वेअरवर या चित्रपटाचा टीझर झळकला होता. मराठी चित्रपटाचा डंका ‘टाईम्स स्क्वेअर’वर वाजण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

तगडा अभिनय!

n या चित्रपटात ज्येष्ठ अभिनेते दिलीप प्रभावळकर प्रमुख भूमिकेत दिसणार असून महेश मांजरेकर, भरत जाधव, सिद्धार्थ मेनन, अभिनय बेर्डे, प्रियदर्शिनी इंदलकर, विजय केंकरे, सुनील तावडे, रवी काळे, लोकेश मित्तल, आरती वडगबाळकर भूमिका साकारणार आहेत.

n या चित्रपटाची निर्मिती सुबोध खानोलकर, सुजय हांडे, ओंकार काटे, अशोक हांडे, आदित्य जोशी, नितीन सहस्रबुद्धे, मृणाल सहस्रबुद्धे, संजय दुबे आणि विनायक जोशी यांनी केली असून अजित भुरे सृजनात्मक निर्माते आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

क्रांतीचे लोण अमेरिकेत पोहचले, ट्रम्प यांचा उजवा हात चार्ली कर्क यांची भरसभेत गोळ्या घालून हत्या

मुख्यमंत्री फडणवीस बघा काय म्हणताहेत, सरसकट आरक्षण दिले नाही!

एल्फिन्स्टन पूल आजपासून बंद

नेपाळच्या तुरुंगातून 15 हजार कैद्यांच्या पलायनानंतर हिंदुस्थानच्या सीमेवर टेन्शन, पश्चिम बंगाल, यूपी, बिहारमध्ये एसएसबी अलर्टवर

Chhagan Bhujbal Makes Strong Statement on Guardian Minister

राजकीय दबावापोटी कुणाचे मागासलेपण ठरू शकत नाही,भुजबळांचा हल्ला

‘लालबागचा राजा’च्या दागिन्यांच्या विक्रीतून 1 कोटी 65 लाख रुपये जमा 

हिंदुस्थान-पाकिस्तान सामन्याला असाही विरोध, ब्लॉकबस्टर क्रिकेट युद्धाकडे प्रेक्षकांची पाठ; तिकीटविक्रीला थंड प्रतिसाद

डोंबिवलीत घरांची किंमत मुंबईएवढी, पलावा सिटीत दोन पेंटहाऊसची 16 कोटींना विक्री

आपचे खासदार संजय सिंह श्रीनगरमध्ये नजरकैदेत