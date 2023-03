Video – पंख्याच्या सहाय्याने तयार केलं आईस्क्रिम, आनंद महिंद्रांनी शेअर केला भन्नाट व्हिडीओ

उद्योगपती आणि महिंद्रा समूहाचे चेअरमन आनंद महिंद्रा हे कायम त्यांच्या भन्नाट ट्विट्समुळे चर्चेत असतात. लोकांचे वेगेवगळ्या प्रकारचे देशी जुगाड ते अनेकदा त्यांच्या पेजवर शेअर करत लोेकांचं कौतुक करताना देखील दिसतात. असा एक देशी जुगाड त्यांनी आजही त्यांच्या ट्विटरवर शेअर केला आहे. पंख्यांच्या सहाय्याने आईस्क्रिम तयार करणाऱ्या एका महिलेचा व्हिडीओ त्यांनी ट्विटरवर शेअर केला आहे.

पाहा तो व्हिडीओ :

Where there’s a will, there’s a way.

Hand-made & Fan-made ice cream. Only in India… pic.twitter.com/NhZd3Fu2NX

— anand mahindra (@anandmahindra) March 29, 2023