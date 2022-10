Video – मंदिरात महिलांचे शोषण केले जाते, आप नेत्याचे वादग्रस्त वक्तव्य

काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना नीच म्हणणारे आम आदमी पार्टीचे गुजरातचे अध्यक्ष गोपाल इटालिया हे पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात अडकले आहेत. आता त्यांनी थेट हिंदू धर्मियांच्या भावना दुखावल्या जातील असे वक्तव्य केल्याने त्यांच्यावर टीकेची झोड उठली आहे. ‘मंदिर व प्रवचनांमध्ये महिलांनी जाऊ नये तिथे त्यांचे शोषण केलं जातं”, असं वादग्रस्त वक्तव्य गोपाल इटालिया यांनी केले आहे.

After repeatedly insulting and disrespecting women by using the “C” word, Gopal Italia, AAP Gujarat President and close aide of Arvind Kejriwal, in another video, can be seen telling women that they must not go for katha or to temples because they are places of exploitation… pic.twitter.com/ZSyCStIepH

