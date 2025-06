‘आप’च्या मंत्र्याचे अर्धनग्न महिलेसोबतचे बेडवरील फोटो व्हायरल; पत्रकार परिषद घेत म्हणाले, ती माझी…

भारतीय जनता पक्षातील एका नेत्याचा अश्लील व्हिडीओ मध्यंतरी व्हायरल झाला होता. महामार्गावर एका महिलेसोबत शरीरसंबंध ठेवतानाचा हा व्हिडीओ समोर आल्यानंतर राजकारण तापले होते. हे प्रकरण शांत होत नाही तोच आता पंजाबच्या मंत्र्यांचा बेडवरील एक खासगी फोटो समोर आला आहे. यात मंत्री ड़ॉ. रवजोत सिंह बिट्टू हे एका अर्धनग्न महिलेसोबत दिसत आहेत. शिरोमली अकाल दलचे नेते बिक्रम सिंग मजीठिया यांनी हे फोटो सोशल मीडियावर शेअर केले आहे. यामुळे पंजाबचे राजकारण ढवळून निघाले आहे.

बिक्रम सिंह मजीठिया यांनी मंगळवारी रात्री आपल्या एक्स (आधीचे ट्विटर) अकाऊंटवरून चार फोटो शेअर केले आहेत. हे फोटो आम आदमी पार्टी सरकारमधील एका मंत्र्याचे असल्याचा दावाही त्यांनी केला असून या प्रकरणाला त्यांनी ‘सेल्फीकांड’ असे नाव दिले.

आप सरकारमधील आणखी एका मंत्र्याचा कारनामा. बहिणी-मुलींच्या अब्रुसोबत खेळणाऱ्या या वासनांधाला सरकार आणि पक्षातूनही बाहेरचा रस्ता दाखवला पाहिजे. हा मानवेवर कलंक आहे, असे त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले. आधी त्यांनी पंजाबीमध्ये ही पोस्ट शेअर केली आणि काही वेळाने इंग्रजीत केली. यात त्यांनी आपल्याकडे याचा व्हिडीओही असून तो लवकरच सार्वजनिक करेल, असेही म्हटले.

👉 AAP unmasked again!

After Balkar Singh & @LC_Kataruchak, now Minister Dr.Ravjot Singh caught in #SelfieKand — accused of violating women’s dignity.

Where are AAP’s ethics now?

Morality in AAP is long dead.

A predator in power is a threat to every daughter of Punjab.

If…

— Bikram Singh Majithia (@bsmajithia) June 17, 2025