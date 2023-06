व्हिडीओ – विवाहीत महिलेसोबत आमदार OYO हॉटेलमध्ये पोहोचले, पाठून आलेल्या नवऱ्याने रंगेहाथ पकडले

गुजरातमधील आमदाराच्या कृत्यामुळे ‘आप’वर मोठी नामुष्कीची वेळ आली आहे. विसावदार मतदारसंघाचे आमदार भूपत भायानी यांचा एक व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. सूरतमधील कडोदरा भागातील एका हॉटेलमध्ये 8 जून रोजी हा व्हिडीओ चित्रीत करण्यात आला आहे. भायानी हे या हॉटेलमध्ये एका महिलेसोबत आले होते. या महिलेने तिचं तोंड झाकलेलं होतं. रजिस्ट्रेशन करून हे दोघे खोलीत जाताच या महिलेचा पती तिथे आला. यामुळे भायानी आणि त्यांच्या मैत्रिणीला तोंड लपवून तिथून पळ काढावा लागला.

Gujarat: AAP MLA Bhupat Bhayani allegedly caught in a Surat hotel with a married woman. The MLA reportedly fled from the scene when the woman’s husband arrived.#AapKePaap #KejriwalExposed

Via @AngrySaffron pic.twitter.com/PmaI7CrFXZ

— Debashish Sarkar 🇮🇳 (@DebashishHiTs) June 22, 2023