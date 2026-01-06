श्लोक, कृषीव, आर्याला गटविजेतेपद

आयडियल स्पोर्ट्स अॅकॅडमीतर्फे शालेय मुलामुलींच्या जलद बुद्धिबळ स्पर्धेत 13 वर्षांखालील गटात श्लोक परोनीगरने, 10 वर्षांखालील गटात कृषीव मनेकने तर 7 वर्षांखालील गटात आर्या महेश्वरीने विजेतेपद पटकाविताना निर्विवाद सर्वाधिक साखळी गुण नोंदविले. पहिल्या पटावर फिडे गुणांकित श्लोक परोनीगरच्या क्विन्स गॅम्बिट प्रारंभाला फिडे गुणांकित राज गायकवाडने क्विन्स गॅम्बिट डिक्लाईनने सडेतोड प्रत्युत्तर दिले. त्यामुळे झालेल्या घनघोर युद्धामधील निर्णायक क्षणी मात्र राजने घोडचूक केली. त्याचा पुरेपूर लाभ उठवीत श्लोकने 28 व्या मिनिटाला सलग चौथा विजय नोंदविला आणि गटविजेतेपदाला गवसणी घातली. विजेत्या-उपविजेत्यांना पुरस्कार देऊन लीलाधर चव्हाण, राजाबाबू गजेंगी, मंगेश चिंदरकर व अर्जुन कालेकर, अॅड. प्रकाश लब्धे, सुनील खोपकर आदींनी गौरविले.