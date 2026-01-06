श्लोक, कृषीव, आर्याला गटविजेतेपद

सामना ऑनलाईन
|

आयडियल स्पोर्ट्स अॅकॅडमीतर्फे शालेय मुलामुलींच्या जलद बुद्धिबळ स्पर्धेत 13 वर्षांखालील गटात श्लोक परोनीगरने, 10 वर्षांखालील गटात कृषीव मनेकने तर 7 वर्षांखालील गटात आर्या महेश्वरीने विजेतेपद पटकाविताना निर्विवाद सर्वाधिक साखळी गुण नोंदविले. पहिल्या पटावर फिडे गुणांकित श्लोक परोनीगरच्या क्विन्स गॅम्बिट प्रारंभाला फिडे गुणांकित राज गायकवाडने क्विन्स गॅम्बिट डिक्लाईनने सडेतोड प्रत्युत्तर दिले. त्यामुळे झालेल्या घनघोर युद्धामधील निर्णायक क्षणी मात्र राजने घोडचूक केली. त्याचा पुरेपूर लाभ उठवीत श्लोकने 28 व्या मिनिटाला सलग चौथा विजय नोंदविला आणि गटविजेतेपदाला गवसणी घातली. विजेत्या-उपविजेत्यांना पुरस्कार देऊन लीलाधर चव्हाण, राजाबाबू गजेंगी, मंगेश चिंदरकर व अर्जुन कालेकर, अॅड. प्रकाश लब्धे, सुनील खोपकर आदींनी गौरविले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

निवडणुकीत निष्काळजीपणा खपवून घेणार नाही, महापालिका आयुक्तांचे निवडणुकीच्या आढावा बैठकीत निर्देश

म्हणे, इलेक्शन डय़ुटीची पत्रे चुकून पाठवली! हायकोर्टाने दरडावल्यानंतर आयुक्त गगराणी बॅकफूटवर

लिंबू कोणी मारीला! अहिल्यानगरात ऐन निवडणुकीत जादूटोणा

भाजपच्या लोकांनी मला मध्यरात्री घरातून उचलले, मानखुर्दमधील अपक्ष उमेदवाराचा आरोप

मलेशिया ओपन बॅडमिंटन आजपासून; सेन, सिंधू करणार नव्या हंगामाची दमदार सुरुवात

मुख्यमंत्र्यांविरोधात भाजपमध्ये एक गट सक्रिय; भविष्यात मोठा स्फोट होणार, नाना पटोले यांचे सूचक वक्तव्य

महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेला न्यायालयाचा दणका;बोगस मतदार वाढविल्याने आजच्या निवडणुकीला स्थगिती

‘बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपय्या’ वगनाटय़ जोरात!  काँग्रेसच्या हर्षवर्धन सपकाळ यांचा भाजपवर घणाघात, ‘नोटा’ला बिनविरोधच्या ठिकाणी संधी देण्याची मागणी

बिलियर्ड्सपटू मनोज कोठारी यांचे निधन