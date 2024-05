नोएडात एसीचा स्फोट होऊन अनेक फ्लॅट्सना आग, सुदैवाने जिवीतहानी नाही

दिल्लीच्या नोएडा सेक्टर 100 च्या लोटस बुलेवार्ड सोसायटीत एसीचा स्फोट झाल्याची घटना घडली आहे. या स्फोटामुळे आजुबाजुच्या अनेक फ्लॅट्सना आग लागली आहे. घटनास्थळी अग्निशमन दलाच्या पाच गाड्या पोहोचल्या असून सुदैवाने कोणतीही जिवीतहानी झालेली नाही.

Pradeep Kumar, Chief Fire Officer (CFO) of Noida says, "5 fire tenders were rushed to the spot. The fire fighting systems in the society were working and the fire was doused off before we reached. The fire was caused by an explosion in a Split AC. No injuries…

