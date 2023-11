विजयवाडा बसस्थानकावर बस प्लॅटफॉर्मवर चढली, अपघातात 2 ठार 3 जण जखमी

विजयवाडा येथील पंडित नेहरू बसस्थानकावर आरटीसी बस प्लॅटफॉर्मवर थांबलेल्या प्रवाशांवर धडकल्याने 2 ठार आणि 3 जखमी. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री वायएस जगन मोहन रेड्डी यांनी मृतांच्या नातेवाईकांना 10 लाख रुपयांची मदत जाहीर केली आणि जखमींना चांगले वैद्यकीय उपचार देण्याचे आश्वासन दिले.

या अपघाताप्रकरणी एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, हा अपघात आज सकाळी 8 वाजून 20 मिनीटांनी घडला. ही बस पंडीत नेहरु टर्मिनसच्या प्लॅटफॉर्म नंबर 12 वर धडकली. यावेळी प्रवाशांची गर्दी होती. तर क्षेत्रीय प्रबंधक एम.येसू दनम म्हणाले की, बस मागे करण्यासाठीचालकाने बस पुढे केली आणि बस प्लॅटफॉर्मला जाऊन धडकली. बस स्थानकातील फलाटावर थांबलेल्या प्रवाशांवर ही बस धडकलीय

#WATCH | Vijayawada, Andhra Pradesh: 2 dead and 3 injured after an RTC bus rammed into a platform at the Vijayawada bus stand. Andhra Pradesh CM YS Jagan Mohan Reddy announced Rs 10 lakh ex-gratia to the kin of the deceased and assures to provide better medical treatment to the… pic.twitter.com/kyvrhlAv2o

— ANI (@ANI) November 6, 2023