अडीच वर्षाच्या चिमुकलीवर बलात्कार; नराधम दीपक वर्माचं एन्काऊंटर, 1 लाखांचं होतं बक्षीस

उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनऊमधील आलमबाग भागात अडीच वर्षाच्या चिमुकलीवर बलात्कार झाल्याची संतापजनक घटना समोर आली होती. या प्रकरणी आता पोलिसांनी मोठी कारवाई केली असून नराधम आरोपीचे एन्काऊंटर केले आहे. दीपक वर्मा असे आरोपीचे नाव आहे. बुधवारी रात्री झालेल्या एन्काऊंटर दरम्यान दीपक गंभीर जखमी झाला होता, मात्र गुरुवारी उपचारांदरम्यान त्याच प्राणज्योत मालवली, अशी माहिती पोलीस उपायुक्त आशिष श्रीवास्तव यांनी दिली.

#UPDATE | DCP Central Lucknow Ashish Srivastava says, “Accused Deepak Verma, who was injured in an encounter with the Police, has died during treatment.”

बलात्काराची ही घटना बुधवारी रात्री घडली होती. उन्नाव येथील दाम्पत्य आपल्या अडीच वर्षाच्या मुलीसह आलमबाग मेट्रो स्थानकाजवळील फुटपाथवर झोपले होते. रात्री दोन ते अडीचच्या सुमारास एका अज्ञात व्यक्तीने अडीच वर्षाच्या चिमुकलीचे अपहरण केले आणि तिच्यावर बलात्कार केला.

रक्तबंबाळ अवस्थेत चिमुरडी रडत असल्याचे पाहून एका व्यक्तीने पीडितेच्या आई-वडिलांना याची माहिती दिली. त्यानंतर आई-वडिलांनी घटनास्थळी धाव घेत पीडितेला लोकबंधू रुग्णालयात दाखल केले. तिथे डॉक्टरांनी तिच्यावर बलात्कार झाल्याचे सांगितले. मुलीची प्रकृती गंभीर असल्याने प्राथमिक उपचार करून तिला लखनऊच्या किंग जॉर्ज मेडिकल युनिव्हर्सिटीला रेफर करण्यात आले.

घटनेची माहिती मिळताच आलमबाग पोलीस आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. या प्रकरणी आलामबाग पोलीस स्थानकात एफआयआर दाखल करण्यात आली आणि नराधम आरोपीच्या शोधासाठी पोलिसांची 5 पथके रवाना करण्यात आली. एवढेच नाही तर आरोपीवर एक लाख रुपयांचे बक्षीसही जाहीर केले.

पोलीस चौकशीमध्ये रस्त्यातील सीसीटीव्हीमध्ये आरोपीचा स्कूटी नंबर दिसला. याद्वारे त्याची ओळख पटवण्यात आली. आरोपीचे नाव दीपक वर्मा असल्याचे आणि ऐशबाग भागातील रहिवासी असल्याचे समोर आले. त्यानंतर पोलिसांनी त्याचा शोध सुरू केला. व्हीव्हीआयपी रोडवर त्याचा पाठलाग सुरू असताना त्याने पोलिसांना गोळीबार केला. पोलिसांनी प्रत्युत्तरादाखल केलेल्या गोळीबारात दीपक वर्मा जखमी झाला होता. त्याला उपचारांसाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते, तिथे त्याचा मृत्यू झाला.

VIDEO | Lucknow: Accused in the rape case of a minor was shot dead by police in an encounter at Devikheda Road near Cantt-Alambagh border late last night. #LucknowNews

