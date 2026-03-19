अ‍ॅसिड हल्ल्यातील नराधम अद्यापही मोकाटच! वडगाव पान, संगमनेरात मूक मोर्चा

तेरा वर्षांच्या मुलीवर ऍसिड हल्ला करणारा नराधम 30 तासांनंतरही मोकाटच असल्याने नागरिकांमध्ये संताप पसरला आहे. आरोपीच्या शोधासाठी दहा पथके कार्यरत असल्याचे पोलीस सांगत असले, तरी प्रत्यक्षात तपास ठप्पच असल्याचे चित्र स्पष्ट आहे. घटनेनंतर परिसरात भीतीचे सावट गडद झाले आहे. वडगाव पान आणि संगमनेर शहरात तणावपूर्ण शांतता आहे. आज संतप्त जनतेने रस्त्यावर उतरून निषेध व्यक्त करण्यास सुरुवात केली आहे. विविध संघटना, विद्यार्थी आणि नागरिकांकडून मूक मोर्चे काढले जात आहेत. आरोपीला तत्काळ अटक करा, अन्यथा आंदोलन तीव्र करू, असा इशारा आंदोलकांनी दिला आहे.

एकीकडे पीडित मुलीवर उपचार सुरू असताना, दुसरीकडे आरोपी मोकाट फिरत असल्याची भावना जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळणारी ठरत आहे. त्यातच पोलिसांनी धरलेले मौन संशय अधिकच गडद करणारे ठरत आहे. या भ्याड हल्ल्याचे पडसाद आता वडगाव पानपुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत. संपूर्ण संगमनेर शहर आणि तालुका संतापाच्या लाटेत सापडल्याचे चित्र सर्वत्र दिसत आहे.

आज सुवर्णकार समाज, सराफ संघटना आणि विविध व्यापारी संघटनांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले. संगमनेर शहरात मूक मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी ‘आरोपीला अटक करा, कठोर शिक्षा द्या’, या घोषणांनी शहर दणाणून गेले. दरम्यान, स्वर्णकार समाजाचे अध्यक्ष मोहन कुलथे, पोलीस मित्र संगमनेर तालुका उपाध्यक्ष स्वाती मुंडलिक, चैताली कुलथे, दीपाली गणोरेकर, वैशाली बुऱहाडे यांनी आरोपीला तातडीने अटक करण्याची मागणी केली. विविध संघटनांनी पोलीस निरीक्षक समीर बारवकर, उपाधीक्षक डॉ. कुणाल सोनवणे आणि नायब तहसीलदार मार्तंड माळवे यांना निवेदन देत संताप व्यक्त केला.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

crime news new

‘एलसीबी’चा कर्मचारी गुजरच्या बडतर्फीनंतर आता प्रभारी ‘रडार’वर

Photo – 68 व्या महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धेला वाघोलीत दिमाखदार सुरुवात

पुण्याच्या तीन मित्रांचा राजस्थानमध्ये अपघाती मृत्यू, लडाखहून परतत असताना काळाचा घाला

Ratnagiri News – कॉमन ऑफ घेण्यासाठी तीन विद्यार्थ्यांसोबत रॅगिंग, रत्नागिरीतील अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील प्रकार

पंचगंगा प्रदूषणाकडे दुर्लक्ष; कोल्हापूरकरांचा संताप, प्रतीकात्मक प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना दूषित नाल्यावर बसवले

शेती महामंडळाच्या चार हजार एकर जमीन व्यवहाराची चौकशी करा! खासदार लंके यांचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांना पत्र

वादळ वारे, गारांचा वर्षाव; अवकाळी पावसाने कोल्हापूरला झोडपले

बजेटवरून स्थायी समितीत खडाजंगी, चुकीची आकडेवारी आणि अधिकाऱ्यांच्या गैरहजेरीवरून सदस्य संतप्त

सांगली जिल्हा परिषदेत महाविकास आघाडीची सत्ता; भाजपचा करेक्ट कार्यक्रम!