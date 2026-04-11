भाईंदरच्या शहा कंपनीत अ‍ॅसिड टँकरचा स्फोट, जेवणाची सुट्टी झाल्याने कामगार बचावले

काशिमीरा येथील लक्ष्मी बाग परिसरात असलेल्या शहा सिड कंपनीमध्ये १५ हजार लिटर अॅसिडचा पुरवठा करण्यासाठी आलेल्या टँकरचा आज अचानक स्फोट झाला. हा स्फोट एवढा भीषण होता की प्रचंड आवाज आणि धूर यामुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली. उग्र वासाने नागरिक व कामगारांना श्वास घेणेही कठीण झाले. स्फोटामागील कारण अजून समजले नाही. दरम्यान, दुपारी जेवणाच्या सुट्टीच्या वेळी ही घटना घडल्याने कंपनीतील अनेक कामगार बाहेर गेले होते. त्यामुळे त्यांचा जीव वाचला, तर अडकलेल्या इतर कामगारांना वेळीच बाहेर काढले. अन्यथा मोठा अनर्थ झाला असता.

शहा अॅसिड कंपनीमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून टँकरने अॅसिडचा पुरवठा केला जातो. अॅसिड रिकामे करीत असताना पूर्ण खबरदारी घेणे आवश्यक होते, पण कंपनी मालकाकडून कोणतीही काळजी घेण्यात आली नव्हती. याबाबत परिसरातील काही रहिवाशांनी महापालिका व प्रदूषण विभागाकडे तक्रारदेखील केली होती, परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. आज दुपारी 15 हजार लिटरने भरलेला अॅसिड पुरवठा करणारा टँकर कंपनीत आला होता. त्यातील अॅसिड काढण्याचे काम सुरू असताना टँकरच्या पाठीमागील बाजूने स्फोट झाला. यावेळी टँकरमधील अॅसिड आजूबाजूला पसरल्याने दुर्गंधी पसरली होती. स्फोटाची माहिती मिळताच अग्निशमन दल आणि पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Gold Silver Rate – सोने चांदीच्या दरात अस्थिरता कायम; सोन्याची दीड लाख, तर चांदीची अडीच लाखांकडे वाटचाल

14 महिन्यांत 149 बिबट्यांचा मृत्यू, माहिती अधिकारातून धक्कादायक आकडेवारी उघड

Kokan News – आंबा घाटात करवंदे, जांभूळ विकून शिक्षणाचा खर्च भागविणारा युवक बनला महाराष्ट्र पोलीस..!

‘जन नायकन’ लीक झाल्यानंतर रजनीकांत, कमल हासन आणि सूर्या यांनी कठोर उपाययोजनांची केली मागणी

सीआरपीएफमध्ये 9175 जागांसाठी भरती

भोपाळ मेट्रोचा फुगा फुटला! दिवसाला खर्च 8 लाख, कमाई 20 हजार

भाईंदर परिवहन बसच्या ड्रायव्हरवर प्राणघातक हल्ला, केबीनमध्ये घुसून कपडे फाडले; दांडक्याने डोके फोडले

अंबरनाथ पालिकेच्या आरोग्य केंद्राचे सात दरवाजे चोरट्यांनी काढून नेले

अंत्यसंस्कार करणाऱ्यांना दोन महिने पगाराची कवडीही नाही, मीरा रोडमधील स्मशानभूमीचे कर्मचारी तिरडीवरच झोपले