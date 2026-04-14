लातूरात आयपीएल सट्टा प्रकरणी कारवाईच चार जणांना अटक, 13 लाख 7 हजारांचा मुद्देमाल जप्त

लातूर शहरातील अंबाजोगाई रोड परिसरात फोनद्वारे आयपीएलवर सट्टा खेळवण्यात येत असताना कारवाई करण्यात आली.स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने या प्रकरणात चारजणांना अटक केली आहे. 13 लाख 7 हजारांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.

दिनांक 13 एप्रिल 2026 रोजी स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने शहरातील अंबेजोगाई रोड परिसरात आयपीएल क्रिकेट सामन्यावर सट्टा खेळत असताना पोलीस निरीक्षक सुधाकर बावकर यांच्या नेतृत्वाखाली पथकाने तत्काळ सापळा रचून संबंधित ठिकाणी छापा टाकण्यात आला. एका चारचाकी वाहनामध्ये बसून सट्टा चालविणार्‍या चार जणांना रंगेहात ताब्यात घेण्यात आले. यामध्ये सचीन प्रकाश वलसे (47) रा. मयूरवन, अंबेजोगाई रोड, लातूर. किरणकुमार अर्जुन केंद्रे ( 41) रा. कृपा सदन रोड, गणेश मेडिकल जवळ, लातूर.गंगाधर रामराव घाडगे ( 51) वर्षे रा. होळी, ता. लोदगा, जि. लातूर.मनीष श्रीकांत पंचाक्षरी (37) रा. खडक हनुमान, दयाराम रोड, लातूर यांचा समावेश आहे.

विविध कंपन्यांचे मोबाईल फोन,एक लॅपटॉप, रोख रक्कम, सट्टा व्यवहाराच्या नोंदी, क्रेटा चारचाकी वाहन असा एकूण 13,73,090/- किमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. तपासादरम्यान आरोपी हे आयपीएल क्रिकेट सामन्यांवर ‘सनरायझर्स हैदराबाद विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स’ या सामन्यावर सट्टा घेत असल्याचे उघड झाले आहे. ते मोबाईल फोन व ऑनलाइन माध्यमांचा वापर करून ग्राहकांशी संपर्क ठेवत सट्टा व्यवहार करत होते.सदर प्रकरणी आरोपींविरुद्ध महाराष्ट्र जुगार प्रतिबंधक कायदा कलम 12(अ) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास शिवाजीनगर पोलीस करीत आहेत. सदरची कारवाई उपनिरीक्षक राजेश घाडगे, पोलीस अमलदार युवराज गिरी, राजेश कंचे, प्रदीप स्वामी, सिद्धेश्वर मदने,जमीर शेख यांनी केली आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

मित्रांसोबतचा ट्रेक ठरला अखेरचा, चुकून स्फोटकावर पाय पडल्याने तरुणाचा मृत्यू

IPL 2026 – KKR सोबत भिडण्यासाठी ‘यलो आर्मी’ सज्ज, धोनीच्या ‘एन्ट्री’वर अद्याप प्रश्नचिन्हच

माथेरानमध्ये यापुढे प्लास्टिक रेनकोटवर बंदी, नगर परिषदेचा निर्णय

अग्निशमन विभागातील ६०० पदांची भरती प्रक्रिया रखडली, एक हजार रुपयांचे नोंदणी शुल्क घेऊनही प्रक्रिया ठप्प

होर्डिंग दिसण्यासाठी झाडांची कत्तल, ऑक्सिपार्क उद्यानातील प्रकार; महापालिकेचा कानाडोळा

समुद्रात बुडणाऱ्या पर्यटकांना ‘रोबोट’ वाचवणार; नागाव, काशिद, श्रीवर्धन किनाऱ्यावर लाईफ सेव्हिंग वॉटर क्राफ्ट

Mumbai News – बोगस हॉल तिकीट दाखवून मुंबई पोलीस भरतीची परीक्षा देण्याचा प्रयत्न; भोईवाडा पोलिसात गुन्हा दाखल

श्रीवर्धनच्या रोठा सुपारीचे अस्तित्व धोक्यात, पर्यटन व्यवसायासाठी बागांच्या जागेवर इमले; संशोधन केंद्रही रखडले

Mumbai News – पूर्ववैमनस्यातून दादरमध्ये तरुणाला संपवलं, पोलिसांकडून सहा आरोपींना अटक