मनी लाँडरिंग प्रकरण : जॅकलीननंतर आता नोरा फतेहीची पाच तास चौकशी

200 कोटींच्या मनी लाँडरिंग केस प्रकरणातील मुख्य आरोपी सुकेश चंद्रशेखर यांच्याशी संबंध असल्याच्या संशयावरून आज आर्थिक गुन्हे शाखेने अभिनेत्री नोरा फतेहीची पाच तास कसून चौकशी केली. नोरा सोबत पिंकी ईराणी हिला देखील चौकशी साठी बोलावण्यात आले होते.

नोरा दुपारी एकच्या सुमारास आर्थिक गुन्हे शाखेच्या कार्यालयात पोहोचली होती. तिथे पिंकी ईराणी व नोरा फतेहीची समोरा समोर बसून चौकशी करण्यात आली. पिंकी ईराणीनेच नोराची सुकेश चंद्रशेखर सोबत ओळख करून दिली होती. ”सुकेश चंद्रशेखरच्या पत्नीचा चेन्नईत एक स्टुडीओ आहे. त्या स्टुडीओच्या उद्घाटनाला नोराला बोलवण्यात आले होते. मात्र त्यासाठी नोराला पैसे न देता एक कार गिफ्ट म्हणून देण्यात आली होती. या चौकशीदरम्यान नोराने सांगितले की, जेव्हा सुकेश तिला सतत फोन करू लागला होता तेव्हा तिला त्याचा संशय आला व तिने त्याच्याशी संपर्क बंद केला” असे आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले.

Delhi | Sukesh Chandrashekhar’s wife has a studio in Chennai, Nora Fatehi was called for its function & was told to not take a fee & that they’re gifting her a car instead. She says she was suspicious when he called her repeatedly & broke all contact with him: Spl CP, Crime/EoW pic.twitter.com/stdVQKH3VE

