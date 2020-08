निशिकांत कामत अद्याप व्हेंटिलेटरवर, माध्यमांमध्ये निधनाची अफवा

दृश्यम, लय भारी, डोंबिवली फास्ट अशा चित्रपटांतून प्रेक्षकांची वाहवा मिळवणारे दिग्दर्शक निशिकांत कामत यांची प्रकृती गंभीर असल्याचे वृत्त आहे. यकृत विकाराचा त्रास असल्याने हैदराबाद येथील रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार सुरू असून त्यांना व्हेंटिलेटरवर ठेवण्यात आलं आहे. मात्र, सोमवारी सकाळी काही माध्यमांनी त्यांच्या निधनाचे वृत्त प्रसारित केल्यामुळे एकच गोंधळ उडाल्याचं चित्र पाहायला मिळालं.

गेल्या काही दिवसांपासून निशिकांत यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. त्यांना यकृत विकाराचा त्रास आहे. सोमवारी सकाळी काही इंग्रजी वृत्तपत्रांनी त्यांच्या निधनाची बातमी प्रसारित करायला सुरुवात केली होती. त्यामुळे त्यांचं निधन झाल्याची अफवा सर्वत्र पसरली. मात्र, काही अभिनेत्यांनी या वृत्ताचं खंडन करत निशिकांत अद्याप व्हेंटिलेटरवर असल्याचं आणि त्याच्या प्रकृतीसाठी प्रार्थना करत असल्याचं ट्वीट केलं आहे. यात अभिनेता रितेश देशमुख, रेणुका शहाणे इत्यादींचा समावेश आहे.

Requesting all the respected Media Houses who reported on #NishikantKamat to put out a clarification please. https://t.co/NPuaccKBac

— Riteish Deshmukh (@Riteishd) August 17, 2020