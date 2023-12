ज्येष्ठ अभिनेते ज्युनिअर मेहमूद यांचे निधन, कर्करोगाशी झुंज अपयशी

गेल्या काही काळापासून कर्करोगाशी लढा देणारे ज्येष्ठ अभिनेते नईम सय्यद उर्फ ज्युनिअर मेहमूद (Junior Mehmood) यांची गंभीर आजाराशी झुंज अपयशी ठरली आहे. ज्युनिअर मेहमूद यांचे गुरुवारी रात्री निधन झाले. ते 67 वर्षांचे होते. ज्युनिअर मेहमूद यांचे जवळचे मित्र सलाम काजी यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे.

Actor Naeem Sayyed, popularly known as Junior Mehmood, passed away last night at 2 am in Mumbai. He was suffering from stomach cancer and was not keeping well for the last few days. His last rites will be performed in Santacruz burial ground after today’s afternoon prayers,… pic.twitter.com/VEFzyn0uXP

— ANI (@ANI) December 8, 2023