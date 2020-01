प्रसिद्ध अभिनेता प्रकाश राज यांना जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली आहे. प्रकाश राज यांनी धमकीचे पत्र त्यांच्या ट्विटर अकाऊंटवर पोस्ट केले आहे. या पत्रात त्यांच्यासोबत कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी व माकप नेत्या ब्रिंदा खरात यांना देखील जीवे मारण्याची धमकी दिली आहे. हे पत्र त्यांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या समर्थकांकडून आल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.

A coward groups letter threatening that they will eliminate NIJAGUNANANDA SWAMY.. my name in the list too .. chalo #HumDekhenge ..#IndiaAgainstCAA_NRC #JustAsking pic.twitter.com/WOKbANls0q

— Prakash Raj (@prakashraaj) January 25, 2020