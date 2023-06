अभिनेता रवी किशन यांची मुलगी लष्करात भरती होणार, ट्विटरवर फोटो शेअर करून केला खुलासा

भाजप नेते आणि अभिनेता रवी किशन यांची मुलगी केंद्र सरकारच्या अग्निपथ योजनेअंतर्गत लष्करात भरती होणार आहे. यासंदर्भातील माहिती अभिनेते रवी किशन यांनी ट्विटरवर लेकीचा फोटो शेअर करून दिली आहे.

केंद्र सरकारने नुकतीच अग्निपथ योजना जाहीर केली आहे. याअंतर्गत देशातील तरुणांना 4 वर्षांच्या कालावधीसाठी सशस्त्र दलात भरती करण्यात येणार आहे. मोदी सरकारच्या या योजनेबाबत भारतीय जनता पक्षाचे नेते आणि अभिनेते रवी किशन यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.

मेरी बिटिया ईशिता शुक्ला ,आज सुबह बोली पापा I wanna b in #AgnipathRecruitmentScheme I said go ahead beta 🇮🇳 pic.twitter.com/BkxoOB81QQ

— Ravi Kishan (@ravikishann) June 15, 2022