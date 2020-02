खलनायकाची भूमिका करणाऱ्या अभिनेत्यावर विनयभंगाचा आरोप

अनेक चित्रपट व मालिकांमध्ये खलनायकाची भूमिका करणाऱ्या अभिनेता शाहबाज खान यांच्यावर एका तरुणीने विनयभंगाचा गुन्हा दाखल केला आहे. मुंबईतील ओशिवारा पोलीस ठाण्यात हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Mumbai: Case of molestation filed against actor Shahbaz Khan at Oshiwara Police Station. FIR registered under IPC sec 354 (Assault or criminal force to woman with intent to outrage her modesty) & 509 (Word, gesture or act intended to insult modesty of a woman). Investigation on.

— ANI (@ANI) February 12, 2020