‘आदिपुरूष’ अडकला कायद्याच्या कचाट्यात, सिनेमाविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका

दिग्दर्शक ओम राऊत यांचा बहुचर्चिच ‘आदिपुरूष’ आज प्रदर्शीत झाला आहे. एका हिंदू संघटनेने सिनेमावर नाराजी व्यक्त करत सिनेमाविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे आदिपुरूष कायद्याच्या कचाट्यात अडकला आहे. याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार या सिनेमामुळे रामायण, भगवान श्रीराम आणि देशातल्या संस्कृतीची खिल्ली उडवली जात आहे.

दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत या सिनेमावर अनेक आरोप लावण्यात आले आहेत. यामध्ये सिनेमामध्ये रामायण, भगवान राम आणि हिंदू संस्कृतीची खिल्ली उडवली आहे. तसेच हिंदू सेनेच्या राष्ट्राीय अध्यक्षांनी याचिकेमध्ये ‘आदिपुरूष’ मधील रावण, राम, सीता, हनुमान यांच्याशी संबंधित आक्षेपार्ह दृष्य हटविण्याची मागणी केली आहे. ही दृश्ये रामायणातील धार्मिक पात्रांच्या चित्रणाविरोधात आहेत. तर सॅकनिल्कच्या वृत्तानुसार, ‘आदिपुरूष’ सिनेमा प्रदर्शनाआधीच 10 लाख तिकीटांची अॅडव्हान्स बुकींग झाली होती. या आकड्यांनुसार, हा सिनेमा पहिल्याच दिवशी बक्कळ कमाई करणार आहे. सिनेमा पाहणाऱ्या प्रेक्षकांपैकी काहींनी सिनेमात दाखवण्यात आलेल्या वीएफएक्सना बालिश असल्याचे सांगितले.

A right-wing organisation named Hindu Sena has filed a PIL in Delhi HC against the movie Adipurush.

The organisation said that the movie has mocked the Ramayana, Lord Ram and “our culture”. #DelhiHighCourt #AdipurushReview #Adipurush pic.twitter.com/a5sdPaLvFc

